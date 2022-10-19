Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обсудила актуальные вопросы

В рамках состоявшегося в третьем квартале заседания были рассмотрены следующие вопросы:

- об основных параметрах проекта областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

- о подписании проектов обязательств сторон на 2023 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2023 год,

- о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Ленинградской области,

- о состоянии трудовой миграции в Ленинградской области, а также стоимости патента для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Ленинградской области в 2023 году.

Информация была заслушана сторонами социального партнерства, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон в рамках проводимой

в Ленинградской области социально-экономической политики.

12 октября 2022 года состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений в Ленинградской области.

В заседании приняли участие представители комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, Управления ФНС России по Ленинградской области, Управления Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственной инспекции труда в Ленинградской области Управления Ленинградским региональным Фондом социального страхования Российской Федерации, а также представители прокуратуры Ленинградской области, Ленинградской Федерации Профсоюзов, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Членами комиссии были рассмотрены актуальные вопросы по выводу граждан Ленинградской области из теневого сектора экономики.