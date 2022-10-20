Работу добровольцев поддержат доступной связью

Законопроекты, реализующие эту инициативу, приняты сегодня в первом чтении. Среди авторов поправок – депутат Государственной думы от Ленинградской области, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Волонтеры на встречах часто обращались ко мне с просьбой решить этот вопрос. В действующем законодательстве отсутствует право добровольца на поддержку в форме оплаты услуг связи. Поэтому такая оплата со стороны организатора волонтерской деятельности считается доходом добровольца и подлежит налогообложению. Получается, что активист, которому услуги связи нужны для оказания помощи людям, должен уплатить НДФЛ – это неправильно. Мы все понимаем, что это не доход, а инструмент оказания помощи. Например, чтобы позвонить ветерану, пообщаться или узнать, какая помощь ему нужна, оперативно собрать команду для помощи в чрезвычайных ситуациях, для поиска пропавшего человекам и для других добрых и важных дел», – рассказала Ольга Занко.

Один из получивших одобрение депутатов законопроект вносит поправки в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», устанавливая новую форму поддержки волонтёров в виде оплаты услуг связи. Второй – в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым взиматься НДФЛ с оплаты услуг связи не будет.