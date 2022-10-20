«Российская газета» выяснила у своих читателей, как они справляются с плохим настроением

Алексей Герман, кинорежиссер:

- Спасает работа. Стараюсь, насколько есть силы, каждый день бывать на "Ленфильме", заниматься нашим фильмом "Воздух". А еще делать из себя более внимательного человека по отношению к другим. Прощать и себе, и другим все эти эмоциональные моменты, слушать и понимать. А главное, давить все агрессивные проявления, которые идут от нервов. От беспокойства. Попросту говоря, насколько возможно, быть добрей к окружающим.

Трудно ли делать фильм о войне, когда вокруг военные действия? Мы ведь живем жизнями, которые уже проживали наши родные, о которых читали в исторических книжках. И сейчас все это, конечно, видится объемней и под другим углом, меняется степень важности многих вещей, переосмысливается отношение к миру. Он становится более глубоким, персонализированным, более настоящим что ли. Последнее десятилетие мы жили в каком-то эскизе реальности. А сегодня из этого эскиза возникает живописное полотно. Меняемся и мы. И никогда не будем прежними. И это не означает, что через какое-то время все порванные связи не начнут восстанавливаться. Начнут. Так всегда было и будет. Посмотрите на русских и немцев после Великой Отечественной войны. При всем, что было, прошло не так много времени, и люди смогли разговаривать и даже вместе работать.

Игорь Пермяков, директор Российского государственного архива новейшей истории:

- Я справляюсь со стрессом увеличением количества задач на своей работе. И их выполнением, конечно. Новостной поток не дозирую. Но намеренно не захожу на украинские сайты, мне просто это неинтересно. Очень активно смотрю "Телеграм", больше, чем ТВ. Мне это нужно для того, чтобы делать правильные выводы. Я в себе это всю жизнь культивировал. Один из них: во время войны (подчеркиваю) хаять государство нельзя. И еще мой совет тем, кто сильно переживает из-за новостей: учитесь отделять зерна от плевел. И не рассуждать о том, правильное ли решение принял начальник Генштаба. Прежде чем обсуждать то или иное решение, вспомните, что у человека, который его принял, не ваша степень ответственности и не ваш объем информации. Что же касается спорта, то да, он снимает стресс, но времени на него не хватает. Впрочем, вместо спорта предпочел бы лопату и дачный участок.

Юрий Гагарин, комбат, спасший в уличных боях Мариуполя сотни детей:

- Я стрессоустойчивый. Ну и имя, и фамилия, конечно, ко многому обязывают. Беру себя в руки, потому что, если я поддамся, погибнут остальные. Я не герой. Просто меня Бог хранит. Были моменты, когда я висел на волоске, но Господь управил. Когда ты находишься в ситуации между жизнью и смертью, нужно уметь просчитать ситуацию и опередить противника. А еще мысли о справедливости и порядочности помогают многое преодолеть. И сон. Крепкий сон - очень хорошее лекарство от стресса. Таких, как я, на Донбассе процентов 10, и это очень хороший показатель. Этого достаточно, чтобы задать правильное направление остальным. А еще я патриот своей страны, меня здесь все устраивает. Это моя Родина, и мне здесь спокойно. И это тоже лекарство от стресса.

Любовь Качалова, жительница Белгорода:

- Когда начались первые обстрелы, я целыми днями тихонько плакала. Все время бегала к окну, хотя при обстрелах нельзя. Через месяц такой жизни поняла, что надо как-то иначе. Стала концентрировать внимание на хорошем. В интернете ищу смешные картинки для поднятия настроения. Выхожу на улицу, чтобы покормить и погладить своих рыжих котиков, и мне становится легче. Думаю о том, что скоро зима и надо вязать теплые носки для наших ребят на фронте. На прошлой неделе бомбежка усилилась. Как бахнет, все машины во дворе сигналят. Ушла на прогулку далеко от дома и вдруг стало грохотать так, что я аж присела. Решила бежать. Бегу и думаю, ну такие кроссы ты давно не делала, пятерка тебе. "И в радости, и в горе, какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес".

Меняется степень важности вещей. Мир становится более настоящим

Ирина Ильченко, мама срочника, Москва:

- Спасает работа, которую я очень люблю. Как сяду проверять тетрадки, так встану глубокой ночью. С классом постоянно выбираемся в музеи, театры. Сняли классное видео с ребятами и их родителями о храмах столицы. Недавно записалась на курсы первой медпомощи - пригодится. В выходные иду в парк, пешком или на роликах катаюсь. Стараюсь почаще встречаться с друзьями и говорить о хорошем.

Ольга Соколова, детский врач, Москва:

- Стресс в силу особенностей работы постоянно присутствует в моей жизни, но я стараюсь отвлекаться. Встречи с подругами, походы в кафе, на природу, долгие беседы за семейным столом по вечерам. Смотрю короткие ролики про природу, путешествия и готовку. Деревня - лучшее лекарство от стресса. Ковидное время для нас, врачей, было очень сложным. Я приходила домой в полночь. Заболела сама. Месяц выкарабкивалась. Выздоровев, поехала в торговый центр и купила миксер - ребенку с мужем вкусняшки готовить. Иду с миксером и думаю, ну все дети остались живы, ковид пошел на спад, благодать. Это было 23-го февраля этого года. Но у меня есть фраза, которая мне помогает: "Все пройдет, и это тоже".

Эдуард Бояков, театральный режиссер и продюсер:

- Тяжелые ситуации в жизни человека и в стране можно и нужно переживать с семьей, с храмом, с родными и близкими. Кризис и боль объединяют нас и делают отношения с дорогими нам людьми еще дороже. Боюсь показаться излишне нравоучительным и правильным (и сразу оговорюсь, что далеко не всегда сам следую сказанному, иногда не получается), но тем не менее отважусь сказать, что кризис - это еще и прекрасная возможность для человека стать лучше. Выздороветь, избавиться от вирусного засилья сиюминутных дел и только тактических решений. Человеческая психика так устроена, что ко всему лучшему - к Богу, чистоте, покаянию, серьезному отношению - человек приходит, как правило, после тяжелых кризисов. Так что не надо их бояться, надо быть к ним готовыми. И относиться ко всему серьезно, сознательно, трезво и по-взрослому. И надо отказываться от привычек оправдывать кризисами свои слабости. К алкоголю и любым подобным излишествам, если мы совсем не можем без этого, лучше все-таки прибегать от радости, а не от боли.

Татьяна Владыкина, Елена Новоселова, Елена Яковлева