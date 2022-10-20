Встреча с защитниками наших рубежей

Встреча прошла с участием представителей областного Ресурсного добровольческого центра и муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ. Глава администрации и волонтеры привезли вещи, собранные, в том числе, при помощи отзывчивых гатчинцев по заявкам военнослужащих: газовые баллоны, горелки, термосы, перчатки, носки, хозяйственные товары и сладости.

Людмила Николаевна посмотрела, в каких условиях живут и проходят обучение гатчинские призывники, расспросила их о самочувствии, настроении, просьбах и жалобах. Бойцы заполнили анкеты с указанием данных своих родных и близких, чтобы гатчинская администрация могла держать связь с семьями мобилизованных и оказывать им необходимую помощь.

Выступая перед военными, Людмила Нещадим искренне поблагодарила их за мужество и верность долгу, за любовь к Родине не на словах, а на деле:

- Спасибо вам, что приняли важное решение! Освобожденные от нацистов территории нуждаются в защите. Я побывала летом на Донбассе – там остались практически одни женщины, старики и дети, и надо видеть глаза этих людей! Они ждут нашей помощи, ждут избавления от геноцида, который устроили украинские власти. Вы – спасение для них и для нашей страны. Самое главное сейчас – быть всем вместе.

Людмила Николаевна заверила военных, что их семьям в Гатчине будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Представители администрации, депутатского корпуса, волонтеры будут в постоянном контакте с родными мобилизованных, чтобы каждое обращение находило отклик, и проблемы оперативно решались. Планируется личная встреча главы администрации с семьями призывников и добровольцев.