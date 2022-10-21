Делиться и учиться — на всероссийском конкурсе

Принять участие в проекте могут школьники и студенты средних специальных учебных заведений от 14 до 17 лет. Для этого необходимо до 31 октября отправить заявку на официальном сайте конкурса.

Юные лекторы могут выбрать любое из восьми направлений: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Участников ждут дистанционный этап — представление своих видеолекций, онлайн-выступление, очный полуфинал в родных федеральных округах и финал в Москве, по итогам которого будут определены 20 победителей.

Важной составляющей конкурса станет система наставничества: победители прошлого сезона поделятся лайфхаками, помогут конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление работы Общества «Знание», нацеленное на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».