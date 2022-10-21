Истории учителей России – в одной книге

Елена Вострикова, активная участница сообщества Форум классных руководителей (ФКР), полуфиналист телешоу «Классная тема», приглашает поучаствовать педагогов в проекте «Книга автобиографий учителей ФКР».

Главный вопрос, который необходимо будет раскрыть каждому участнику – «Как и почему вы стали учителем?»

Книга будет построена в виде небольших автобиографий и разделена на блоки:

- учителя 1970-х годов,

- учителя 1980-1990-х годов,

- учителя 2000-2010-х годов,

- учителя 2010-2022 годов.

По словам Елены Востриковой, интересно будет узнать от учителей разных поколений, почему они в разное историческое и эпохальное время пришли работать именно по этой специальности. В конце каждой автобиографии будет даваться совет от педагога будущим поколениям и своим коллегам - преемственность поколений педагогов.

Формат: шрифт Times New Roman 14.

Объем: 2-3 листа A4.

Не забудьте прикрепить фотографии!

Все материалы высылайте до конца декабря на почту: evostrikova69@mail.ru

Проект уже оценили многие педагоги нашего региона, а некоторые отправили составителям книги свои истории. Сопредседатель «Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области» Иван Хеорхе подчеркнул: «Личная история всегда интересна широкой публике и профессиональному сообществу. В педагогику все пришли разным путём. Интересно будет узнать про коллег».

Книга будет выпущена в 2023 году, как один из этапов работы в рамках Года педагога и наставника. Проект может быть продлен. В дальнейшем в него могут добавлять учителей новых поколений.