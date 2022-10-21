«Неделя без турникетов»

Ученики 9Б класса посетили фабрику «Узор», расположенную в поселке Вырица, познакомились с особенностями производства тканей и различных изделий.

Комплекс по производству хозяйственно-бытовых товаров «Текос» в пос. Дружная Горка посетили ученики 9А класса. Ребята увидели весь цикл производства губок для мытья посуды, смогли задать вопросы и даже забрали с собой маленькие сувениры на память.

Ученики технического профиля 10-11 классов посетили 218 Авиационный ремонтный завод - одно из старейших предприятий Гатчины. В ходе экскурсии по музею ребята узнали историю зарождения авиации и развития летательных аппаратов, увидели - а желающие даже смогли потрогать – настоящие авиационные двигатели, которые обслуживает завод.

Кто знает, может, спустя время, кто-то из ребят вернется на эти предприятия уже в другом качестве – не зрителя, а работника.