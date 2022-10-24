Дороги зовут менять резину

«Дорожные службы уже сейчас постепенно переходят на зимнее обслуживание магистралей, проводя обработку покрытия противогололедными материалами. Со своей стороны, водителям надо вспоминать зимнюю манеру вождения», — подчеркнул глава дорожного комитета региона Денис Седов.

В свою очередь специалисты «Ленавтодора» завершают проверку готовности государственных дорожных предприятий в районах области к прохождению нового зимнего сезона. Оценивается состояние техники, теплые стоянки, ремонтные боксы, комнаты отдыха водителей, запасы противогололедных материалов. В бой с непогодой на региональных трассах готовы вступать почти 500 единиц спецтехники, включая дорожные машины, тракторы, грейдеры и мощные роторные снегоочистители. Последние себя хорошо зарекомендовали на протяжении последних нескольких лет, когда в период снежной зимы нужно было быстро убирать валы вдоль трасс.

Как и прежде, магистрали с наиболее интенсивным движением будут обрабатываться жидким солевым раствором: быстро вступая в реакцию со снегом, он не дает наледи образовываться на асфальте, повышая качество сцепления шин с покрытием.

В ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 9,3 тысяч км дорог регионального значения. Обращений водителей и жителей Ленинградской области ждут на «горячей линии» «Ленавтодора» по телефону 8(812)251-42-84. Дорожники также на связи с жителями и в социальных сетях — паблике «Дороги Ленинградской области» ВК и Телеграмм-канале «Дороги ЛО».