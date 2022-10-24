Новый подъезд к станции Дивенской

Трасса обновлена целиком, все шесть километров. Сейчас дорожники ставят знаки и наносят разметку. В процессе ремонта здесь был применен особый метод укрепления основания дороги — холодный ресаклинг. Его особенность заключается в создании крепкой бетонной плиты, на которую впоследствии укладывается новый асфальт. Благодаря этому магистраль становится прочнее и лучше переносит нагрузки. Здесь для ресайклинга было использовано 700 тонн цемента.

«Ремонт выполнен досрочно: планировали сделать его только следующим летом, однако, учитывая просьбы жителей, подрядная организация вышла на объект раньше. В целом же за сезон в Гатчинском районе обновили пять региональных трасс: Павловское шоссе от Романовки в сторону Павловска, Кезевскую дорогу в Сиверком, трассу от Сокколово до Мариенбурга и Волковицкое шоссе от Старых Низковиц до Волковиц», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Актуальную информацию обо всех работах, проводимых на региональных трассах Ленинградской области можно узнать в официальном Телеграмм-канале дорожного комитета и «Ленавтодора» — https://t.me/dorogi_47. Также работает круглосуточная «горячая линия» по номеру 8-812-251-42-84.