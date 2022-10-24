Очень трогательно: Александр Дрозденко рассказал о помощи жителей Ленобласти мобилизованным

«Отдельно хочу сказать спасибо Союзу ветеранов спецназа «Тайфун», который при поддержке бизнеса, прежде всего дорожников, при поддержке самих ребят из спецназа отправил помощь уже на сумму порядка 30 млн рублей. Это еще вне нашего фонда «Ленинградский рубеж», который так же активно участвует и примерно на такую же сумму идут заказы и т.д.», — отметил глава региона.

По его словам, среди жителей области есть люди, которые оказали помощь в размере 5-7 млн рублей. Также всецелую поддержку оказывают юридические лица.

«При этом хочу сказать, что очень много наших жителей, которые имеют невысокие доходы и у которых у самих есть проблемы и в семьях, и в быту, перечисляют пусть небольшие, но действительно отрывают от себя суммы, в том числе через «Ленинградский рубеж», для оказания помощи и поддержки военнослужащих, — подчеркнул Александр Дрозденко. — Особенно трогательно, когда люди делают вещи своими руками».

К примеру, неравнодушные женщины в ряде районов вяжут шерстяные носки, которые точно пригодятся военнослужащим в полевых условиях. Кроме того, в эти носки вкладывают письма школьников со словами поддержки и добрых пожеланий.

Фото: Анастасия Илюшина для Online47