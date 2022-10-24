Праздник Ижорской репы на ферме «Веси»!

Октябрь уж наступил. На полях органической фермы «Веси» полным ходом идет уборка урожая. Большинство помощников приехало семьями, с детьми. Ферма занимает территорию порядка 40 га: тут дело найдется каждому.

Погода быр-р: холодно, небо серое, под ногами грязь. А в поле все вокруг зеленое в яркую крапинку – душа радуется. Это цветут сидераты, растения-заменители удобрений, применяемые в органическом земледелии. А рядом с ними крупная и сладкая репа. Дети счастливы. Взрослые довольны. Ведь половину собранного урожая гости забирают себе в подарок.

- Ферма у нас молодая. Но мы уже провели много экспериментов с выбором культур, - рассказывает руководитель проекта Владимир Епешин. - В итоге остановились на нескольких ключевых культурах, традиционных для северо-запада. Как, например, тыква, кабачок. Но самый хороший результат получился с крестоцветными. Репа, редька, капуста - эти овощи издревле считались самыми полезными.

Почему репа Ижорская? Потому что ферма находится на берегах реки Ижора, исторической родине народа ижора (финно-угорский народ, один из коренных в Ленинградской области). Репа занимала львиную долю их рациона. На нее буквально молились: если есть репа, семья переживет зиму.

Сейчас репа - основной овощ фермы «Веси».

- Репы в этом году выросло много, целое поле, и мы решили провести праздник, популяризирующий эту, к сожалению, забытую культуру. Чтобы люди знали, что есть овощи, которые легко собираются, просты в приготовлении, очень вкусны, питательны и полезны, - подчеркивает Владимир Епешин.

Органическая репа не похожа на ту, что мы сейчас покупаем в супермаркете. Она, как правило, не такой правильной формы, но зато крупная, сладкая, не горчит, поэтому сразу влюбляет в себя, особенно детей.

- На праздник приехали всей семьей. Впервые стали участниками такого проекта, и нам очень понравилось, - делится впечатлениями заведующая Рейзинским сельским клубом, депутат Елизавета Сафронова. - Целый час работали на поле. Результат хороший: и хозяйству помогли, собрали восемь мешков репы, и себе домой репы набрали. В семье мы репу не готовим. Сегодня дети первый раз будут пробовать блюда из нее. Идем дегустировать. А я в детстве репу очень любила, мы ее на своем огороде выращивали.

Во второй половине дня на ферме началось народное гуляние с ижорским колоритом. Конечно же, главной изюминкой стал фермерский обед с блюдами из репы. Их готовили тут же и подавали с пылу-жару.

А затем у фермерского магазина «Веси» в павильонах и под навесами развернулась ярмарка местных мастеров, открылась продажа фермерских продуктов, зазвучала фолк-группы «Корела» и началась детская игровая программа от гостей из страны Инкери - Муми-тролля и Малышки Мю.

Кто хорошо работает – тот хорошо и отдыхает.

Татьяна Можаева