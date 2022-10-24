Социальную газификацию продлят на следующий год

Напомним, что программа социальной газификации предполагает подключение частных домов к коммуникациям без привлечения средств самих граждан. Газовые трубы дотягивают до границ участков за счет средства Газпрома (ранее эта компания финансировала только проведение трубы до населенного пункта). В программе могут участвовать собственники участков, которые соответствуют следующим критериям:

· Участок находится не более чем в 200 метров от газораспределительной сети.

· Максимальный расход газа не превышает 7 кубометров в час.

Для СНТ, которое рассматривается как единый владелец, предусмотрено проведение газовой сети до границ территории.

Программа социальной газификации дает возможность существенно сэкономить на подключении дома к газовой сети (ранее жители должны были оплачивать гораздо большее количество работ при проведении трубы от границ населенного пункта до своих участков) и пользуется большой популярностью. Чтобы все имели возможность пользоваться газом на выгодных условиях, программа будет продлена как минимум на следующий год.

Что нужно сделать, чтобы бесплатно провести на дачу или в частный дом газ? Рассказывают эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо подать заявление на подключение участка к газовой сети. Действие закона распространяется на те населенные пункты, в которых уже проведены газораспределительные сети.

По участку газ по-прежнему проводится за счет самого владельца. Это тоже немалая сумма, к тому же, придется покупать оборудование для подачи газа в дом.

Для того, чтобы провести газ в частный дом, необходимо собрать документы. В первую очередь – технические условия (ТУ), по сути, разрешение на подключение к магистрали, по которой передается газ.

После выдачи ТУ требуется заключить договор с проектной организацией (это может быть газораспределительная организация вашего региона или сторонняя компания), они подготовят проект газификации участка и дома. На этом этапе потребуются топографический план участка, технические паспорта на оборудование и здание, к которому будет подводиться газ.

Далее составляется план газификации, благодаря ему можно правильно составить разводку и спланировать подведение газа наиболее оптимальным способом.

Когда все эти пункты выполнены и план утвержден, можно приступать к монтажным работам.





Иллюстрация: freepick.com