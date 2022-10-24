Жителей Ленобласти просят помогать мобилизованным только через официальные штабы и фонд

В связи с началом частичной мобилизации в России появились мошенники, которые пользуются доверчивостью людей. В Ленобласти жителям предлагают отправить деньги на частные счета, утверждая, что они пойдут на помощь военнослужащим, сообщает портал Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил, что такие сообщения всё чаще появляются в Сети. Мошенники указывают частные счета, в том числе и кредитные. Сообщения, как правило, начинаются с душещипательной истории.

«Нужно объяснить жителям, что правительство Ленобласти не использует частные и кредитные карточки для сбора средств на помощь мобилизованным и военнослужащим . В Ленобласти есть официальный фонд «Ленинградский рубеж», любые другие формы сборов через «Мы вместе», чтобы помочь финансово военнослужащим, а также волонтёрские районные центры, куда можно принести вещи, — подчеркнул глава 47-го региона. — Но всё больше мошенников, которые недобросовестно пытаются заработать. Люди переводят деньги, а потом требуют отчёта, но мы просто не имеем к этому отношения».

Напомним, в Ленинградской области открыты штабы для приема помощи от физлиц мобилизованным бойцам. Это сделано для того, чтобы избежать дублирования, проконтролировать доставку до воинских частей и не допустить мошенничества.

Фото: Валентин Илюшин/Online47