Детям мобилизованных — отдых и оздоровление

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с главами муниципальных образований. «Важно увеличить размер субсидии для детей военнослужащих и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Донбассе. А для старшеклассников вместе с воинскими частями можно разработать военно-патриотический «Курс молодого бойца», чтобы ребята приезжали на несколько дней, знакомились с армейским бытом, жили в казармах, проходили занятия по начальной военной подготовке», — отметил Александр Дрозденко.

Здоровье и хорошее самочувствие юных ленинградцев — один из приоритетов региональной власти. Сегодня родителям из бюджета компенсирует часть затрат на путевку — для работающих жителей это 70% расчетной стоимости путевки. Опекунам и приемным родителям, сотрудникам государственных организаций здравоохранения региона предоставляется 100-процентная компенсация.

Этим летом более 97,5 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Ленинградской области. Для этих целей в 2022 году на госпрограмму «Современное образование Ленинградской области» было выделено 814,9 млн рублей. Также в нашем регионе отдохнули 626 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, из них 249 — из Енакиево. Планируется, что до конца года — с учетом приближающихся осенних каникул — отдохнут не менее 107 тысяч ребят.

Кроме того, в 2022 году Ленинградская область заключила договоры с федеральными оздоровительными центрами «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан» и «Алые паруса». Поощрительные путевки туда получили более 300 детей региона.

В Ленинградской области работает горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления: 8-800-500-70-90, а также портал организаций отдыха и оздоровления детей http://detskiy-otdyh-lenobl.ru