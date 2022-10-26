350-летию Петра I посвящается: школьников Ленинградской области приглашают на Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен»

Интеллектуальное соревнование будет проходить в три этапа в онлайн-формате, участие бесплатное. Конкурсные задания посвящены периоду правления Петра Великого. Победители конкурса будут награждены денежными призами.

В первом отборочном туре школьникам, желающим проверить свои знания, до 26 декабря необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса https://history.gs-group.com/ и самостоятельно ответить на 50 тестовых вопросов, которые распределены по пяти уровням сложности. На выполнение дается 90 минут. Для второго этапа, который продлится до 5 февраля, подготовлены 10 заданий с открытыми ответами — на всю работу дается три часа, будут учитываться количество и полнота правильных ответов.

Заключительное испытание станет самым интересным: еще перед суперфиналом участники начнут выполнять творческое задание — на домашний проект им дадут 7 дней. В первый день суперфинала пройдет викторина: ребята устно ответят на вопросы, посвященные теме конкурса — петровской эпохе. Пятерка лучших получит возможность презентовать жюри свои творческие проекты. Результаты будут объявлены 5 марта 2023 года, общие итоги опубликуют на сайте конкурса.

«В 2022 году Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра I, и к этой знаменательной дате мы решили открыть наш новый образовательный проект для школьников — всероссийский конкурс «Диалог времен». Уже около десяти лет мы проводим интеллектуальные конкурсы, в которых принимают участие молодые люди со всей страны. Цель нашего нового проекта — заинтересовать школьников в изучении истории России, поощрить тех, кто проявляет особые знания предмета и подает пример своим сверстникам», — комментирует директор по стратегическим коммуникациям GS Group Екатерина Артемьева.

С 2013 года GS Group реализует комплексную образовательную программу для школьников и студентов. В нее входят конкурсы по математике и программированию, а также издательские проекты, посвященные сохранению культурного наследия регионов присутствия холдинга.