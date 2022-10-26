На российском телеканале появится сурдоперевод

Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения доступности информации подписали первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов и президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. Поддержку такому сотрудничеству оказала депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольги Занко.

«В Центральный совет сторонников партии «Единая Россия» обратился руководитель Всероссийского общества глухих с проблемой перевода новостей и телевизионных сюжетов на жестовый язык. Субтитры и бегущая строка не всегда удобны для восприятия: у кого-то плохое зрение, а кто-то плохо знает русский язык и владеет только жестовым языком. Рада, что нам удалось помочь в заключении соглашения с ВГТРК: теперь сюжеты будут передаваться в Общество, здесь есть студия и специалисты, которые в удобном формате будут переводить новости. А главное — трансляция будет идти и на новые субъекты России», — рассказала Ольга Занко.

Также единороссы помогут создать в новых регионах России местные отделения Всероссийского общества глухих, а пока партия оказывает поддержку в сборе гуманитарной помощи для восстановления Дома культуры глухих в Луганске.

В России более 13 млн человек с нарушением слуха, в том числе более 1 млн — дети. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху, образованная 25 сентября 1926 года.