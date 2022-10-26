В бассейне «Волна» - «Юность Ленинградской области»

В соревновании приняли участие 120 воспитанников Гатчинской ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ, спортивной школы «Киви» и Районной ДЮСШ, имеющих подготовку: юноши 13-14 лет (2008-2009 года рождения) – допуск III разряд, юноши 11-12 лет (2010-2011 года рождения) и девушки 11-12 лет (2010-2011 года рождения) – допуск I юношеский разряд.

Больше всех наград завоевали воспитанники отделения плавания Гатчинской ДЮСШ № 2. Они положили в общекомандную копилку 91 медаль: 38 золотых, 28 серебряных и 25 бронзовых! По четыре золотых медали заработали Денис Медведев и Антон Москвин, по три золотых и одной серебряной — у Тимура Меркульева и Галины Жалниной.

У воспитанников Коммунаровской ДЮСШ – 14 медалей разного достоинства.

Среди воспитанников Районной ДЮСШ отличный результат продемонстрировала Майла Погожая. Она стала первой на дистанции 50 м баттерфляй и 100 м баттерфляй (на этой дистанции побила рекорд соревнований). Бронзовые награды завоевали Дарья Исиляева, Таисия Курочкина, Максим Страшевский, Олег Алексеев.

Среди воспитанников спортивной школы «Киви» отличились: Милана Шишигина - 1 место на дистанции 200 баттерфляй, Егор Флусов завоевал две бронзовые медали – на дистанциях 200 и 100 м на спине, Ольга Остренко стала третьей на дистанции 50 в/ст, Илья Михайлов завоевал две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 м брасс, Степан Коротков – з место на дистанции 100 баттерфляй.

Соревнования стали отборочными в сборную команду Гатчинского муниципального района на соревнования «Юность Ленинградской области».

Фото Татьяны Стороженко