Новые законы и меры поддержки предпринимателей

На прошлой неделе были приняты два ключевых Федеральных закона: № 404-ФЗ и № 406-ФЗ. Первый позволяет сохранить статус предпринимателя. Закон устраняет противоречия 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым военным нельзя было вести предпринимательскую деятельность. Теперь ИП, отправившийся на военную службу, вправе остаться в бизнесе.

Кроме того, закон предоставляет мобилизованным пятидневную отсрочку: теперь у предпринимателя есть пять рабочих дней для передачи дел.

Второй закон – № 406-ФЗ предоставляет мобилизованным кредитные каникулы. Как рассказала Елена Тимонина, фонд поддержки предпринимательства уже предоставил кредитные каникулы двум предпринимателям, но массовых обращений пока не было.

Еще два постановления Правительства РФ дают отсрочку по налогам, взносам и отчетам. Арендные платежи, связанные с федеральным имуществом, поставлены на паузу. На региональном и муниципальном уровне аналогичных мер пока не принято.

Кроме того, военнослужащий может расторгнуть договор аренды без штрафов. То же самое касается госконтрактов, при нарушении условий которых предприниматели не будут попадать в реестр недобросовестных поставщиков. Предполагается автоматическое продление разрешений для бизнеса: аттестация оценщиков, аккредитация специалистов в фармацевтике и медицине.

Также комитет пересматривает меры поддержки, направленные на перенос сроков достижения результатов, взятых на себя предпринимателями при получении субсидий.

- Пока обращений, связанных с частичной мобилизацией, в адрес нашего комитета не поступало. Но у нас работает «горячая линия» поддержки. Единых рекомендаций нет. Каждый бизнес уникален, каждое обращение мы рассматриваем в индивидуальном порядке, – сказала Елена Тимонина.