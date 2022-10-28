Ложку, кружку, мыло – и 870 тысяч рублей

Чтобы кровиночку не привлекли к уголовной ответственности, требуют крупные суммы. Представляются следователями, полицейскими, юристами, пугают тюрьмой. Разговор обычно начинает сам «сын» или «внук» с полным ртом дикции, чтобы ввести в заблуждение. Доверчивые мамы, бабушки и даже прабабушки отдают все накопления первым попавшимся проходимцам. Характерная деталь: деньги обычно передаются завернутыми в постельное белье или полотенце. Приезжает за ними курьер.

22 октября в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 76-летней жительницы Большого Рейзино. Накануне днем ей на стационарный телефон позвонил мужчина. Говорил что-то невнятное. Потом трубку взял другой, который представился следователем. Он заявил, что ее сын попал в ДТП, у него сильно разбита губа, и сам он говорить не может. Чтобы в отношении сына не возбуждали уголовное дело нужно заплатить деньги.

Примерно через полтора часа во двор въехала машина. В дверь к пенсионерке постучали. Вошел мужчина лет 28-30, невысокий, худой, в медицинской маске, темно-синей шапке и коричневой куртке. Она вручила ему деньги – почти 288 тысяч рублей и отпустила с миром. Впоследствии выяснилось, что сын никакой аварии не совершал, и взяток никто не просил. Но это уже было постфактум.

Еще больший ущерб понесла жительница деревни Белогорки, у которой выманили деньги под предлогом помощи дочери, совершившей ДТП.

Поздно вечером 21 октября в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась 80-летняя женщина. Ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который назвался Олегом Борисовичем – юристом, представляющим интересы ее дочери. Дочь, якобы, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и, чтобы избежать наказания, надо передать деньги мужчине, который за ними придет.

Развивая «тюремную» тему, Олег Борисович велел приготовить сумку, в которую положить кусок мыла, два полотенца, ложку, кружку и денежные средства в сумме 870 тысяч рублей. Пока шел разговор, раздался звонок в домофон – это явился курьер за деньгами. Пенсионерка открыла, вошел молодой высокий мужчина, русоволосый, с щетиной на лице, одет в темное. Она вручила курьеру сумку с деньгами и мылом с полотенцами, и он удалился в неизвестном направлении.

21 октября в УМВД России по Гатчинскому району поступило еще два аналогичных заявления. 85-летней пенсионерке с ул. Изотова, 15 на домашний телефон позвонила женщина, представившаяся ее дочерью. Она сказала, что попала в ДТП и для ее спасения из рук правосудия надо передать деньги помощнику следователя. Через три часа к пожилой женщине домой пришла девушка, представившаяся тем самым помощником следователя Екатериной. Пенсионерка отдала ей 200 тысяч рублей, завернутые в полотенце, и шоколадку. Приметы девушки: 20-25 лет на вид, полная, в темной одежде.

68-летней жительнице дома № 3-а на Рощинской улице на стационарный телефон тоже позвонил женский голос. Звонившая представилась внучкой, рассказала про аварию и про взятку, которую надо дать за непривлечение ее к уголовной ответственности. Сказала, что за деньгами придет курьер. Бабушка внучке не перезвонила, не проверила, а вместо этого отдала явившемуся через полтора часа мужчине по имени Дмитрий 220 тысяч рублей, полотенце и зубную щетку. На вид курьеру было 30 лет, высокий русоволосый европеец, в медицинской маске, в темной куртке с голубой и белой полосой на груди.

Медицинские маски – просто находка для преступников…

По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела.