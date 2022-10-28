О налоговых льготах мобилизованным рассказывает спецпортал
Налоговая служба России запустила сервис, где все мобилизован-ные могут узнать о положенных льготах в сфере налогообложения.
Рубрики: Общество
Вся информация федеральной налоговой службы представлена на промостранице.
Как известно, для мобилизованных переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий на контрольные мероприятия, приостановлена проверка соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов.
Все льготы действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения. По мере принятия новых нормативных актов промостраница будет дополняться.
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