АО «ЕИРЦ ЛО» представил обновлённый макет единого платежного документа всем управляющим компаниям Ленинградской области

Основные изменения коснутся верхнего блока единого платёжного документа: исчезнет отрывная часть квитанции, которая ранее использовалась для передачи показаний индивидуальных приборов учёта, через ящики для приёма показаний.

Мониторинг существующих каналов для передачи показаний индивидуальных приборов учёта, используемых жителями, выявил существенное снижение числа клиентов, которые использовали ящики для передачи показаний. С развитием цифровых сервисов компании, этот способ передачи показаний использовало менее 1 % клиентов.

Структура и расположение основной информации внутри единого платёжного документа останется прежней, в привычном для жителей формате. При этом квитанция станет более структурированной и информативной.

В компании подчеркнули, что обновление формата единого платёжного документа не повлечёт за собой увеличения стоимости услуг АО «ЕИРЦ ЛО» для контрагентов и не повлияет на размер платы за жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.

Единый платёжный документ по-прежнему будет сложен в конверт (селф-мейлер).

Планируется, что обновлённый платёжный документ жители Ленинградской области, получающие квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг от АО «ЕИРЦ ЛО», увидят к концу 2022 года.