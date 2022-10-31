Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Дети-сироты из ЛНР обретут новый дом в Ленинградской области

20 детей-сирот из Луганской народной республики прибыли в Ленинградскую область.

Рубрики:  Общество

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области ранним воскресным утром встретила детей и познакомилась с некоторыми родителями.

Дети-сироты из ЛНР обретут новые семьи будут проживать в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах области. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.