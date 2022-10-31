Дети-сироты из ЛНР обретут новый дом в Ленинградской области
20 детей-сирот из Луганской народной республики прибыли в Ленинградскую область.
Рубрики: Общество
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области ранним воскресным утром встретила детей и познакомилась с некоторыми родителями.
Дети-сироты из ЛНР обретут новые семьи будут проживать в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах области. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.
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