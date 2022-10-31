Ленинградские медики выехали в ДНР для профосмотров детей

«Это уже пятый выезд медицинских бригад в Енакиево, но этот выезд особенный, как мы и обещали, приедут исключительно специалисты детского профиля. Бригада будет обследовать детей в детских садах и школах, проводить первичное и дополнительные обследования, при необходимости, оказывать первую медицинскую помощь. В составе бригады — 11 врачей и 4 медсестры, педиатры, профильные специалисты, врачи-диагносты из 9 межрайонных больниц, детской областной и Выборгской детской больниц. Мы хотим, чтобы дети были здоровы. Забота о детях — это вклад в нашу национальную безопасность, вклад в будущее нашей страны», — отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Также в Енакиево область отправляет микроавтобус с препаратами и расходными материалами, медицинское оборудование для проведения УЗИ и ЭКГ.

Задача осмотра, в котором участвуют специалисты практически со всей страны, — составление паспортов здоровья детей новых территорий России, определение групп здоровья, назначение дополнительных обследований и лечения.

Бригада из Ленобласти будет работать в Енакиево в течение месяца, планируется, что все работы по обследованию здоровья детей будут продолжены и в 2023 году.