В области подвели итоги месячника пожарной безопасности

«Благодаря работе специалистов противопожарной профилактики и дежурных караулов дети в Ленинградской области знают азы пожарной безопасности. Совсем недавно в Волховском районе ученица четвертого класса помогла спасти пожилую женщину из пожара, своевременно сообщив о нем взрослым. Данный случай, в очередной раз подчеркивает важность регулярных и комплексных профилактических мероприятий», - отметил первый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Игорь Гнездилов.

Ученикам старших классов, как правило, демонстрируют видеоролики о пожарах, с ними ведутся беседы о правильном поведении при пожаре, оказанию первой помощи, а также затрагиваются вопросы о недопущении разведения огня в лесах. С педагогическим и техническим персоналом проводят беседы и отрабатывают алгоритм действия в случае возникновения пожара

Всего на 2022/2023 учебный год запланировано свыше 1500 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях области.