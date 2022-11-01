Не верь в чудо! О работе «раздолжнителей»

В идеальной модели такое направление юридической практики полезно для должника: квалифицированная помощь нередко действительно позволяет должнику выйти из состояния финансового шока, спланировать оптимальную модель урегулирования ситуации с накопленной задолженностью, устранить возможные процессуальные нарушения, уменьшить размер неустойки и снизить негативные последствия. Именно снизить последствия, а не устранить вовсе, поскольку просроченные финансовые обязательства всегда имеют последствия (даже при погашении задолженности в последующем).

В реальной жизни рынок подобных вполне полезных услуг щедро наводнен недобросовестными антиколлекторами-раздолжнителями. Нередко их помощь заключается в введении клиента-должника в заблуждение относительно перспективы избавления от долгового бремени, умышленном завышение ожиданий. Услуги не безвозмездны - за «списание долгов» нужно, разумеется, заплатить (чем больше долг, тем выше вознаграждение раздолжнителя). Начинается все с бесплатной консультации, цель которой - внушение ложной надежды и подписание договора на услуги.

Прежде чем принимать решение о целесообразности таких услуг, нужно задать себе вопрос: «Если я едва справляюсь с текущими потребностями, нужны ли мне новые траты и финансовые обязательства?» Если вопрос с задолженностью еще не перешел в судебные тяжбы, договориться с кредитором можно и нужно самому. Кредиторы (банки, коллекторские агентства) чаще всего сами предлагают разные варианты для возможности погашения долга, поскольку они заинтересованы в его возвращении, а диалог с должником позволяет найти компромисс и не нести дополнительные расходы на подготовку документов/представительство в суде для принудительного взыскания. Кроме того, если долги по мнению заемщика возникли неправомерно, а банк не реагирует на письменные обращения, у заемщика есть право обратиться к финансовому уполномоченному для возможности урегулирования проблемы.

Услуги недобросовестных раздолжнителей можно разделить на блоки:

1. Обещают договориться с банком, коллекторами, избавив от навязчивых звонков и «засудив» банк за несправедливые штрафы и комиссии. Звонки должнику действительно могут прекратиться, а «специалист» подтвердит свою выполненную работу кипой процессуальных документов, бессмысленных по своей практической эффективности.

Как итог: клиент длительное время пребывает в иллюзии решения проблемы, а в это время долг никуда не денется-он вырастет за счет начисляемой неустойки. Счастливая беспечность обернется общением с судебными приставами и принудительными мерами с обращением взыскания на доходы и имущество.

2. Предлагают реструктурировать/рефинансировать задолженность (договориться с банком), самостоятельно предоставив «необходимые» документы (например, необходимые для подтверждения оснований для ипотечных каникул). Оба варианта решения ситуации заемщик может сделать сам, напрямую обратившись в свое (для реструктуризации) или стороннее (для рефинансирования) кредитное учреждение. Механизмы этих процедур в банках уже отработаны, и решение принимается банком только исходя из данных заемщика и не зависит от того, кто именно подаст заявление (сам должник или его представитель).

3. Предлагают банкротство с гарантией избавления от всех долгов разом. Часто в рекламе таких услуг используют громкие заявления (например, «Спишем все долги и кредиты уже завтра на основании закона №127-Ф3»). У должника при таких воззваниях возникает чувство легкости и законности избавления от долга/мучений, ведь есть целый федеральный закон и нужно лишь заплатить посреднику. Предложение подобных услуг провокационным способом-не новость. Федеральная антимонопольная служба России неоднократно рассматривала жалобы на рекламу юридических услуг по «списанию всех долгов со 100 %-ой гарантией и в определенный срок» и признавала ее способствующей введению в заблуждение потребителей, поскольку транслируется беспроблемное освобождение от большого количества долгов без последствий и ограничений».

Должнику важно понимать, что банкротство - это не волшебная таблетка. Скрыть имущество и доходы не получится, как и избавиться от долгов в один день. В законе определены две формы банкротства: внесудебная (упрощенная) и судебная. Но оба варианта не подразумевают и тем более не гарантируют простого и легкого прощения всех долгов. Более того, накладывают ограничения и иные последствия для банкрота после завершения процедуры.

4. Предлагают погасить часть долга с обещанием списания остатка задолженности. В ряде случаев действительно удается «договориться» подобным образом, но чаще всего уже не с банком, а с правопреемником долга-коллекторским агентством: единовременно вносится оговоренная в соглашении сумма, а часть долга «списывается». Подобной щедрости есть объяснение: коллекторы выкупают у банка долг по цене, которая ниже размера фактической задолженности. Однако нередко через некоторое время должник снова получаете требование о необходимости выплаты остаток долга, как и накопленных неустоек по нему. В худшем случае «антиколлектор» просто скрывается с полученными деньгами, а должник остается и с долгом, и без денег.

Заманчивые предложения услуг можно получить не только из листовок у метро, но и в результате спам-рассылки или телефонного звонка. В преобладающем большинстве – это мошенники, желающие получить персональные данные, убедить выгодно инвестировать (чтобы быстро заработать и погасить долги), а в лучшем случае, собиратели базы должников для дальнейшей ее продажи юридическим конторам (продают как базу потенциальных клиентов). Стоит лишь оставить свои контактные данные, как звонки «специалистов» не заставят себя ждать. Поскольку должники под гнетом неисполненных обязательств в большинстве своем находятся в психологически уязвимом состоянии - это всегда магнит для мошенников всех мастей.

Какие обещания «раздолжнителей» должны насторожить:

- если «на входе» сразу гарантируют быстрое и 100 % списание всех долгов;

- если побуждают как можно быстрее заключить договор для начала «работы» без документальной оценки ситуации и последующего описания этапов оказываемых услуг и их практической значимости;

- если в процессе задают вопросы, не относящиеся к долговым обязательствам/просят нотариальную доверенность на широкие полномочия по представительству;

- если предлагают вложить деньги в необычайно прибыльный проект для покрытия долгов;

- если убеждают переписать свое имущество на родственников/друзей, а потом подать на банкротство;

- если утверждают, что смена ФИО/ паспортных данных поможет «очистить» кредитную историю и скрыться от кредиторов;

- если гарантируют, что должника признают банкротом (спишут все долги), а имущество останется при нем.

Безусловно нельзя категорично утверждать, что весь рынок юридических услуг по разрешению сложных финансовых дилемм исключительно мошеннический и нацелен только на отъем денег у «заблудившихся» должников. Если обстоятельства вынуждают прибегнуть к сторонней профессиональной помощи, нужно делать свой выбор осознанно. Выбор компании/юриста в этом случае иногда превращается в квест. На что следует обращать внимание и как проверить организацию, оказывающую подобные услуги:

1. Обращаться в юридические компании, имеющие стаж на рынке юридических услуг. Такие компании дорожат деловой репутацией, имеют системы кураторства и контроля (если работу поручат «молодому» специалисту, будет кому контролировать процесс и направлять, исправлять недочеты и нести ответственность); Многопрофильность компании будет плюсом в выборе- такие организации более стабильны и финансово устойчивы, так как успешность их деятельности не зависит от узкой специфики оказания услуг;

2. При обращении в компанию, проверить компетенцию как организации, так и сотрудника (просить диплом о профильном высшем образовании, спрашивать об опыте в подобных делах с отсылкой на участие в судебных процессах (по номеру дел, ФИО представителя/адвоката, наименовании /ИНН компании можно проверить на https://sudrf.ru/, https://ras.arbitr.ru/, https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ ). Юрист как врач: если стоматолог не лечит больной желудок, так и специалист по уголовным делам не ведет дела о банкротстве. Также не лишним будет проверить документы самой компании-раздолжнителя (посмотреть дату регистрации, является ли она действующей, не находится ли в процессе ликвидации, какие коды деятельности указаны (ОКВЭД) и пр.). Это можно проверить на сайте ФНС, указав ИНН/ОГРН компании (https://pb.nalog.ru/). Также не лишним будет проверить директора/учредителя, не являются ли они “массовыми” (у мошенников распространена регистрация новых компаний, частые смены юридического адреса, смена телефонов и проч.) - https://pb.nalog.ru/search.html#. Если в видах деятельности в выписке из ЕГРЮЛ отсутствует деятельность по оказанию юридических услуг, а директор/учредитель фигурирует в десятках юрлиц - это повод отказаться от заключения договора.

3. Проверить компанию по базе исполнительных производств (не является ли должником) - https://fssp.gov.ru/iss/iP.

4. Ничто не убеждает нас в «правильности» специалиста, как рекомендация друга или родственника с положительным исходом. Как бы ни была хороша рекомендация, п.1-3 пропускать не нужно. Дополнить уверенность в выборе можно отзывами в Интернете с профильных сообществ и «отзовиков»: все отзывы нужно оценивать с точки зрения достоверности-абсолютно все не могут быть довольны, поэтому важнее оценивать негативные отзывы (проигранное дело-не беда, введение в заблуждение-важный фактор). Полезно изучать и отзывы сотрудников.

Принимать ли помощь профессиональных помощников или нет - дело личное. Но нужно понимать, что такая помощь, разумеется, предполагает оплату подобных услуг - никто не будет помогать бесплатно. Нельзя однозначно утверждать, что юридические услуги будут неквалифицированными, но и гарантий опыта и профессионализма тоже нет. В лучшем случае можно действительно получить консультацию и квалифицированную помощь, в худшем - нарваться на мошенников.

Человеку, который тяготится долговым бременем, прежде всего не нужно верить обещаниям «с гарантией», и, если уж браться за организацию своего банкротства, нужно подходить к нему обдуманно. Банкротство подходит далеко не всем и нередко лучше реструктурировать долг или обратиться за льготным периодом кредитования для снижения финансовой нагрузки. Лучший выход - не прятать голову в песок, а начинать решать финансовые проблемы при первых признаках затруднений с платежами - это позволит выйти из самой сложной ситуации с наименьшими потерями.