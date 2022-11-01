День памяти жертв политических репрессий в России был установлен в 1991 года и ежегодно отмечается 30 октября. Эта памятная дата напоминает нам о трагических страницах в истории страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни.

28 октября на акцию поминовения наших соотечественников, пострадавших в ходе массовых арестов, выселений и расстрелов в 1930-1950-е годы, собрались жители Гатчины и района. В митинге приняли участие родственники пострадавших от репрессий, ветераны, представители районной администрации, разных общественных организаций, депутаты и духовенство.

- Двадцатый век - это век величайших открытий и достижений, и в тоже время, век революции, мировых войн и массовых гонений, – напомнила заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. - Политические репрессии сломали судьбы многих наших земляков, принесли боль и трагедию их родным и близким. Наш с вами нравственный долг — сохранить память об этих событиях и не допустить более подобное. Особые слова благодарности и признательности — вам, потомкам тех, кто, несмотря на то, что судьба была жестока к ним, сохранил лучшие человеческие качества — любовь к родине, доверие к людям.

От имени Совета депутатов и главы города Гатчины слова соболезнования тем, кто попал в жернова репрессий или потерял своих родных, высказал заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров. К нему присоединился и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов.

- Память — всем погибшим, а всем другим — здоровья и счастья, - пожелал Олег Белов участникам митинга.

- Жизнь любой страны, как и любого из нас, состоит из темных и светлых полос, - отметила председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева. - Светлая полоса — это наши достижения и победы. Темная полоса, в данном случае — политические репрессии среди мирного населения. И наши ежегодные встречи здесь говорят о том, что мы никогда не забудем об этом...

Председатель гатчинского историко-просветительского общества «Мемориал» Евгений Войтович напомнил историю создания мемориала на кладбище «Пижма». В 1980 году, благодаря стараниям членов правозащитного общества, здесь появилось небольшое памятное место, обустроенное и обихоженное заботливыми руками. В 1990-х годах здесь были установлены стела с Крестом и гранитная плита. Так в Гатчине появилось еще одно сакральное место, где можно не только отдать дань памяти жертвам самых печальных времен нашего государства, но и прочувствовать меру своей собственной ответственности за каждую страницу его истории.

Общество «Мемориал» проводит огромную работу по составлению Гатчинского мартиролога. К настоящему времени в этом списке - 929 имен невинно убиенных жителей Гатчинского района.

- Мы искали эти имена самыми разными путями, работая, в том числе, и с нашими библиотеками, и с архивом газеты «Гатчинская правда», - рассказала первый председатель гатчинского общества «Мемориал» Евгения Филкова, которая вложила много усилий в обустройство памятного места. - Мы посылали запросы в разные архивы, иногда даже не получая ответ. В итоге мы создали еще один памятник - «Гатчинский Мартиролог», выпущенный при содействии администрации Гатчинского района, за что мы выражаем ей огромную благодарность. Это издание можно найти в каждой гатчинской библиотеке. Мы проанализировали, кем были эти репрессированные, и пришли к выводу, что большинство из их — простые люди, сторожа, вахтеры, грузчики от сорока до пятидесяти лет. Были среди них и люди моложе двадцати лет: самому юному было всего семнадцать лет. Беспрецедентным гонениям подвергалась церковь: среди расстрелянных было 43 священнослужителя...

В настоящее время на территории Гатчинского района проживают 229 человек из числа пострадавших от политических репрессий.

После минуты молчания заупокойную литию по жертвам репрессий отслужил клирик Покровского собора города Гатчины отец Марин Гузун. По традиции все, кто пришел помянуть безвинно погибших и пострадавших в то страшное время арестов и лагерей, возложили к памятнику венки и алые гвоздики.

Юлия Лысанюк