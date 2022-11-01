Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги

Пособие на ребенка выплачивают

родителям

опекунам

усыновителям

приемным родителям

Основное условие – получатель выплаты должен быть неработающим. При этом может учиться на очном отделении в вузе или колледже. Размер пособия – 20 472,77 руб. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Как получить выплату

1. Авторизуйтесь на портале, выберите сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих» .

2. Подтвердите ваши личные данные, паспорт, адрес, телефон и почту.

3. Укажите данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка.

4. Выберите способ получения выплаты и отправьте заявление.

Если каких-то сведений не будет хватать для получения услуги, их нужно будет предоставить в территориальное отделение ПФР. Уведомление об этом придет в личный кабинет.

Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за границей, решение суда об усыновлении, сведения о совместном проживании на территории РФ ребенка с одним из родителей (если брак между родителями ребенка расторгнут) и другие.

При положительном решении пособие можно получить на карту или через отделение почты, которое указали при подаче.