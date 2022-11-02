На почте можно забрать заказы из зоомагазина «Четыре лапы»

«Сейчас домашними животными владеет уже 70% россиян. Чтобы радовать своих любимцев регулярными обновками и качественным кормом, важно иметь большой выбор зоотоваров рядом с домом. Благодаря партнерству магазина «Четыре лапы» с Почтой почти все владельцы домашних питомцев получили доступ к огромному ассортименту», — сказал руководитель департамента продаж МСБ Почты России Виталий Нотченко.

На сайте интернет-магазина покупатели могут выбрать корма, игрушки, косметику, аксессуары и другие товары для домашних любимцев. Минимальная сумма заказа отсутствует, а цена доставки зависит только от региона-получения и веса посылки. Чтобы вернуть неподошедшую для питомца одежду или аксессуар, покупателю достаточно получить трек-номер на сайте магазина и назвать его оператору, передавая посылку в удобном отделении. Для этого не понадобится чек или паспорт.

«В России складывается положительный тренд, при котором всё больше животных находят любящие семьи. Согласно нашему последнему опросу с начала 2022 г. решение завести питомца приняли более 40% россиян. В непростое время животные способны окружить членов семьи любовью и позитивными эмоциями, что помогает справиться со стрессом. Запуск новой услуги в партнёрстве с Почтой России позволит владельцам домашних животных легче заботиться о питомце», — отметил исполнительный директор Четыре Лапы Виктор Захаров.





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