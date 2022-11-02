Область приглашает на этнодиктант
Об истории, культуре и традициях народов России: жители Ленинградской области могут принять участие в VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Рубрики: Общество
Акция, посвященная Дню народного единства, пройдет с 3 по 8 ноября и будет доступна в двух формата: онлайн и офлайн.
В Ленинградской области желающих лично принять участие в акции ждут в областном Доме дружбы 3 ноября в 11.00. Попробовать свои силы в дистанционном формате можно на сайте www.miretno.ru.
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет — из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 уникальных для каждого субъекта России. Время прохождения — 45 минут.
Результаты диктанта будут подведены ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.
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