Область приглашает на этнодиктант

Акция, посвященная Дню народного единства, пройдет с 3 по 8 ноября и будет доступна в двух формата: онлайн и офлайн.

В Ленинградской области желающих лично принять участие в акции ждут в областном Доме дружбы 3 ноября в 11.00. Попробовать свои силы в дистанционном формате можно на сайте www.miretno.ru.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет — из 30 вопросов: 20 общих для всех и 10 уникальных для каждого субъекта России. Время прохождения — 45 минут.

Результаты диктанта будут подведены ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.