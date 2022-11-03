День народного единства: область поздравляет участников СВО

В акции #МыВместе может принять участие каждый желающий: для этого необходимо записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях, дополнив его хештегом #добропомощь47. Акция продлится до 7 ноября.

«Акция видеопоздравлений #МыВместе — это дань нашей безграничной благодарности тем, кто участвует в специальной военной операции и освобождает Донбасс. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы записать видео со словами поддержки и добрыми пожеланиями. Такая поддержка сегодня им очень нужна. В то же время, для нас это возможность быть сопричастными к тому, что сегодня происходит», — сказала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Все видеопоздравления участников будут направлены участникам специальной военной операции. Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.