Кто хочет сыграть в городки?

В Мариенбурге, на ул. Рысева, 32 комиссия осмотрела площадку для городошного спорта, построенную по настойчивы просьбам инициативных граждан.

Строительство площадки обошлось в 842 тысячи рублей. Все выполнено в соответствии с требованиями городошного спорта. Сделано набивное основание. В зоне кидания биты залиты бетонные плиты – для жесткости. В зоне «городов» и «пригородов» – тоже бетонная плита, покрытая шитом из полиэтилена низкого давления толщиной в сантиметр (из этого материала делают газопроводы). На поверхность игровой зоны нанесена разметка.

Каков же результат приложенных усилий и вложенных средств? Как заметила Людмила Нещадим, игроков на площадке мы не увидели.

- Я в очередной раз обратила внимание специалистов, что к реализации какого-либо проекта нужно подходить комплексно. Конечно, для площадки выбрано не самое удачное место. Требуются дальнейшие работы по наведению порядка с целью обеспечения безопасности. Ну, и стоит вопрос использования самой площадки – как наполнить ее жизнью? Этим должна заняться инициативная комиссия совместно с Университетом третьего возраста, при помощи спорткомитета.