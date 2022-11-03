«Славянское кольцо» народов Ленобласти

Мероприятие пройдет 4 ноября в Волосово на площадке городского досугового центра «Родник». В концертной программе, которая начнется в 13.00, примут участие творческие коллективы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Самодеятельные и профессиональные артисты подарят зрителям патриотические песни и яркие народные танцы, а дети из Донбасса и Нагорного Карабаха прочитают стихотворения о дружбе народов.

Гости праздника смогут не только познакомиться с культурными традициями разных народов, но и попробовать национальные блюда, посмотреть выставки, поучаствовать в мастер-классах и записи видеоприветствия военнослужащим и мобилизованным в рамках общероссийской акции #МыВместе.

Выставочное пространство откроется в фойе и вестибюле досугового центра в 12 часов. Посетители побывают в «Славянском дворе», оценят работы фотовыставки «МЕСТО», созданной в рамках одноименного социокультурного проекта, работы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных умельцев Волосовского района, а также смогут изготовить новогоднюю игрушку из дерева, керамическую ижорскую свистульку или ватную куклу.