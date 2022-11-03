Светлана Дудкина из Сиверской школы-интерната получила золотую медаль «Абилимпикса»

«Поздравляю всех ленинградцев, занявших призовые места и благодарю всех участников «Абилимпикса» от Ленинградской области: своим примером вы доказываете — нет пределов и ограничений в профессии, в мастерстве для людей с ограниченными возможностями, подаёте замечательный пример», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Золотую медаль получила воспитанница Сиверской школы-интернат Светлана Дудкина. Она стала лучшей в компетенции «Портной» среди школьников. Серебряные медали получили ученик тихвинской школы №4 Илья Мовила в компетенции «Мебельщик», Жанна Дружинина из Сиверской школы-интернат в компетенции «Швея» и специалист Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина Галина Клышникова в компетенции «Дошкольное воспитание». На третьем месте оказались Ольга Громова из приозерской школы № 1 в компетенции «Вязание спицами», Илья Мозговой из тихвинской школы №4 в компетенции «Мебельщик», Анастасия Смирнова из Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина в компетенции «Социальная работа» и Вадим Саламатов из тихвинского лицея №8 в компетенции «Предпринимательство».

Участниками национального чемпионата стали 1077 человек из 78 субъектов Российской Федерации, в том числе и Ленинградской области. Делегация региона приняла участие в деловой, профориентационной, выставочной и культурно-досуговой программах, а 23 человека соревновались по различным компетенциям чемпионата.

Кроме того, в сентябре текущего года в дистанционном формате состоялись соревнования чемпионата по 39 дополнительным компетенциям, призерами которых стали 13 конкурсантов из Ленинградской области.

Таким образом, в 2022 году команда Ленинградской области получила 21 медаль Национального чемпионата «Абилимпикс».

Отметим, что в Ленинградской области победителям, призерам регионального и национального чемпионатов «Абилимпикс», а также их наставникам присуждаются премии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.