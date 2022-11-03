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Жители Ленобласти могут получить ответы на вопросы по призыву по номеру 122

Жители Ленинградской области могут задать вопросы об осеннем при-зыве по номеру горячей линии 122. Кроме того, актуальная информация доступна на портале «Объясняем.рф».

Рубрики:  Общество

Работа  горячей линии была скорректирована на федеральном уровне. «Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону спецоперации.


Фото из архива "Гатчнской правды"