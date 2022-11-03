Жители Ленобласти могут получить ответы на вопросы по призыву по номеру 122

Работа горячей линии была скорректирована на федеральном уровне. «Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону спецоперации.





Фото из архива "Гатчнской правды"