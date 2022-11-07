Компенсация за ЖКУ — семьям мобилизованных

«Наши ребята должны знать, что в их домах – мир и покой. Что им помогают здесь, на малой родине. Компенсация половины стоимости жилищно-коммунальных услуг – это еще одна мера поддержки в копилку обширной системы, разработанной в Ленинградской области. Причем, расчет на компенсацию будет произведен за период с 1 октября при возникновении права», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет (а при очном обучении — до 23 лет) и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей.

Если заявление будет подано с 7 ноября до 31 декабря 2022 года, то компенсация будет назначена с 1 октября 2022 года, но не ранее возникновения на неё права, при подаче заявления после 31 декабря 2022 года – с 1 числа месяца подачи заявления. Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, следующего за текущим.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Для назначения компенсации можно обратиться в Центр в своем районе либо в МФЦ.