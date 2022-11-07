Пособие по беременности и родам для потерявших работу можно получить на Госуслугах

Для кого услуга

Услугу может получить беременная или родившая женщина, а также женщина, усыновившая одного или нескольких детей до 3 месяцев, если она потеряла работу в связи с ликвидацией организации и встала на учет в службу занятости в течение 12 месяцев.

Пособие назначат, если вы уволены по причине:

ликвидации организации, в которой работали;

закрытия ИП;

прекращения полномочий нотариуса частной практики;

прекращения статуса адвоката;

прекращением деятельности иными физлицами, чья деятельность лицензирована.

Обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

За какой период выплачивается пособие:

стандартный отпуск – 140 дней;

в случае осложненных родов – 156 дней;

при рождении двух и более детей –194 дня;

при усыновлении одного ребенка – со дня усыновления до истечения 70 дней со дня рождения;

при одновременном усыновлении двух и более детей – со дня усыновления до истечения 110 дней со дня рождения детей.





Как подать заявление:

1. Войдите под своей учетной записью на Госуслуги, выберите сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин».

2. Подтвердите ваши данные, введите при необходимости данные полиса ОМС.

3. Выберите способ получения пособия: на счет в банке или почтовым переводом.

4. Отправьте заявление.

Если каких-то сведений не будет хватать, их нужно будет предоставить в отделение ПФР лично. Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за границей, решение суда об усыновлении и другие.

Уведомление о необходимости принести документы придет в личный кабинет. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления.