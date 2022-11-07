В Вырице – новый железнодорожный переход

На прошлой неделе на Октябрьской железной дороге открыли два новых, специально оборудованных, пешеходных перехода: в Павловске и в Вырице.

Вырицкий переход расположен в створе улицы Соболевского. Наземный переход, на одном уровне с путями, оснащен светофором, звуковой сигнализацией, накопительными площадками для пешеходов, пандусами для инвалидов, специальным покрытием и предупреждающими знаками безопасности.

Переход был торжественно открыт 3 ноября. Для жителей и руководства Вырицы это большое событие. История тянется с 2013 года – именно тогда был поставлен вопрос о необходимости специально оборудованного, соответствующего всем нормам пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Вырица. На реализацию идеи потребовалось девять лет. Надо заметить, что местному бюджету строительство перехода ничего не стоило – все расходы взяла на себя Октябрьская железная дорога.

Заместитель главы администрации Вырицкого поселения Максим Кузьмин подчеркнул, что переход действительно долгожданный, выстраданный. Его наличие обеспечит свободный и безопасный переход через железнодорожные пути.

Проблема безопасности на путях стоит достаточно остро. В целом в стране за год на рельсах гибнет больше двух тысяч человек. Только в этом году на Октябрьской железной дороге погибло 190 человек. Безопасное пересечение железнодорожных путей возможно только по специально оборудованному пешеходному переходу, о чем неустанно напоминают железнодорожники.

На Октябрьской железной дороге ежегодно в рамках инвестиционной программы по предупреждению травматизма граждан строят новые или обновляют действующие пешеходные переходы. Всего с начала года в Ленинградской области открыто больше десятка переходов на особо опасных участках пути.