Внимание ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 8 ноября 2022 года с 10 до 11 часов проводится комплексная проверка готовности систем оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.
Рубрики: Общество
По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передача речевой информации в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.
В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.
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