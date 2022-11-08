Для наших защитников

Сотрудники администрации, представители женсовета Гатчинского района, участники штаба #мывместе, а также волонтеры из «Ленинградского тыла» привезли солдатам очередную партию помощи. Спальные мешки, рюкзаки, авто-аккумуляторы, топоры, патроны электрические с диодными лампами, бензопилы и масло для двухтактных двигателей, тепловизор - все это пригодится бойцам в зоне спецоперации.

Также нашим защитникам передали рисунки детей и письма от гатчинцев.

- Сегодня от имени жителей Гатчинского района я хочу пожелать вам крепкого здоровья, воли, мужества и готовности к выполнению поставленных задач, - сказала Людмила Николаевна. - Вы должны знать, что ваши родные, земляки с вами. Ждем вас с победой!

10 ноября подготовленная группа отправится в зону боевых действий.

Напомним, что каждый из вас может поддержать наших соотечественников и перечислить любую сумму по реквизитам, указанным ниже. В платёжном поручении необходимо указать: «Пожертвование».

Сбор средств ведет фонд «Ленинградский рубеж», куда направляют средства предприятия региона и юридические лица для централизованных закупок всего необходимого.

Также пожертвования можно перечислять в Общественную организацию Ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области.