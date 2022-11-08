Вместе против коррупции

Всё больше жителей Ленинградской области положительно оценивают достижения власти в борьбе с коррупцией. Такие результаты показал социологический опрос населения региона, проведённый в 2022 году. Например, в два раза увеличилось число людей, которые считают, что в области значительно сократились проявления коррупции. Ещё год назад такой ответ дали 6,2% респондентов, а теперь так считают 13,6% граждан. С 9,3% до 19,1% выросла доля тех, кто уверен, что коррупции стало меньше и на местах – в родных городах и посёлках. А 81% опрошенных вообще никогда не попадали в ситуацию, которую можно было трактовать как намёк на взятку или побуждение к неформальному общению с чиновниками.

Мы попросили оценить результаты исследования известного политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова. По его мнению, на ситуацию в позитивном ключе повлияли разные факторы. К ним относится и успешная работа правоохранителей, и новые технологии, доступные борцам с коррупцией. Однако главной причиной эксперт назвал объединение страны на фоне внешнеполитических рисков и проведения специальной военной операции.

– Стало понятно, что страна занята серьёзным делом, что СВО – не дело одного месяца, и здесь уже работает логика «всё для фронта, всё для победы». В такой ситуации особенно важно торжество правопорядка, чтобы на своей земле любой коррупционер был наказан. И правоохранители действительно стали больше внимания уделять решению этой проблемы, они чувствуют поддержку и позитивное отношение населения. Мы видим конкретные истории. Будь-то звёзды шоу-бизнеса, крупные чиновники – сегодня уже не осталось людей, которые могут уйти от закона благодаря связям и влиянию, – отмечает Дмитрий.

Если вернуться к результатам опроса, то можно заметить, что самыми честными чиновниками ленинградцы считают сотрудников сферы образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Улучшается также имидж правоохранителей: анекдоты про сотрудников ГИБДД постепенно уходят в прошлое.

– У нас с новыми технологиями появился фактор неотвратимости наказания. Если раньше можно было о чём-то «договориться», то сейчас это стало намного сложнее. Простой пример: сотрудники ГИБДД теперь оснащены видеокамерами и устройствами записи звука. Все разговоры фиксируются, следственная экспертиза запросто докажет факт любого вымогательства. Намекать стало гораздо тяжелее. Идёт постоянный контроль, и это работает, – отмечает Солонников.

Важно, что результаты опроса подтверждают и отчёты официальных структур. Как пояснили «Ленинградской панораме» в областной прокуратуре, последние три года в регионе растёт выявление преступлений коррупционной направленности. За прошлый год число выявленных правонарушений такого рода выросло на 47,5%: с 177 до 261 случаев. Ну а за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 165 коррупционных преступлений.

Так что работа за чистоту рядов только усиливается, и принять участие в ней может любой неравнодушный ленинградец.

Алексей Астапчик