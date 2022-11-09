Получат ли деревни Гатчинского района 4G?

Среди населенных пунктов Ленинградской области лидирует в голосовании поселок Утишье Бокситогорского района ― за него отдали 230 голосов, на втором месте ― деревня Лаврики Всеволожского района, получившая 191 голос, на третьем месте ― поселок Царицыно Озеро Тихвинского района, за который проголосовало 116 человек.

Населенные пункты Гатчинского района – далеко не в лидерах списка. Всего 22 голоса отдано за деревню Большое Верево, 21 голос – у Кобрино, 20 голосов – у Химози и Выры. От 10 до 20 проголосовавших – за деревни Чаща, Туганицы, Вохоново, Дружноселье и Александровку. Но за 3 дня еще можно исправить ситуацию.

Голосование за подключение к высокоскоростному мобильному интернету в 2023 году продолжится до 12 ноября на портале Госуслуги. Принять участие в голосовании могут все жители Ленинградской области старше 18 лет и только за населённый пункт региона, где зарегистрированы.

Проголосовать можно также по почте. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда необходимо провести интернет, а затем отправить по адресу: Минцифры РФ: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2.

Итоги голосования подведут 26 декабря. В список войдут 1800 населённых пунктов России, которые обеспечат мобильным интернетом в следующем году.

Голосование реализуется в рамках программы устранения цифрового неравенства федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Оператором федеральной программы, рассчитанной до 2030 года, выступает ПАО «Ростелеком».