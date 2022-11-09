Выплата детских пособий – с 24-го числа

Изменение связано с процессом синхронизации по срокам ряда детских выплат в регионе. В Ленинградской области выплата по-прежнему носит упреждающий характер: например, пособие за декабрь поступает получателям в ноябре.

Также в регионе идет подготовка к переходу на универсальное пособие в 2023 году.

Подробную консультацию о новом графике выплат можно получить по бесплатному номеру единого контакт-центра 8-800-600-00-00, а также в группах «Социальная защита Ленинградской области» ВКонтакте, Одноклассниках и в Telegram-канале.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области