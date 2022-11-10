Как изменить свою жизнь в 40 лет?

Но в 45 лет идти учиться? К счастью, наука существенно продлила нам жизнь, уже не нужно так торопиться: определять свою жизнь в 17, в 20 строить семью и рожать детей. Поэтому учиться можно в любое время - и в 30, и в 40, и в 60.

Подумайте, чем бы вам хотелось заниматься, как изменить сферу - и идите выбирать курсы. Да, для работодателей не так важен диплом, важны ваши навыки.

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Перестаньте считать, что в 40 лет жизнь окончена, и все самое интересное позади. У нынешних 40-летних есть куча возможностей: найти новую работу, родить ребенка, переехать в другую страну.