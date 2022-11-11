Бронза российского турнира – у гатчинских теннисисток

В Первенстве России, которое проходит с 8 по 14 ноября в Петербурге, принимают участие спортсмены до 22 лет. Ленобласть на турнире представляли воспитанницы школы олимпийского резерва «Ника» из поселка Сиверский Гатчинского района. Девушки уступили только соперницам из Нижегородской области и Москвы.

Теннисистки Ленинградской области, как и обещал тренер Андрей Комов, дали бой и были очень близки к победе над спортсменками Нижегородской области во главе с Элизабет Абраамян. Они вели по ходу матча 2:1 и Анастасия Колиш имела шансы на успех во встрече против Абраамян – 8:4 в пятой партии. Однако действующая чемпионка России вырвала победу в решающем сете – 15:13.

В составе команды Ленобласти выступили Екатерина Волненко, Анастасия Колиш, Дарья Михайлова, Маргарита Михайлова, Зинаида Москалева.

Поздравляем спортсменок и тренеров!