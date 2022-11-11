Госуслуги: новые возможности для жителей области
Жителям Ленинградской области на Госуслугах доступно 84 массовые социально значимые услуги: от записи ребенка в школу до прохождения техосмотра трактора.
Рубрики: Общество
Ленинградская область завершила перевод 84 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней в сфере образования, социальной защиты, транспорта, лесного хозяйства, строительства и других в электронный формат.
В числе самых востребованных у ленинградцев – выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, запись детей в школы и детские сады, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, техосмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Цифровизация значимых госуслуг и сервисов реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
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