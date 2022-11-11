Концерт для раненых бойцов

Гатчинская администрация, совет депутатов Пудомягского поселения, представители общественного движения «Ленинградский тыл» и женсовета Гатчинского района организовали сбор гуманитарной помощи и привезли в госпиталь теплую одежду и белье, сладости, чай, медикаменты, перевязочные материалы, моющие принадлежности, средства личной гигиены.

Глава Пудомягского поселения Лилия Буянова, члены женсовета Гатчинского района Ангелина Высоцкая, Елена Свирида и их дети, а также директор конкурса «Миссис Гатчина» Светлана Зубак подготовили небольшой концерт для военнослужащих. В актовом зале госпиталя прозвучало десять песен в исполнении Лилии Буяновой и юных вокалистов – 8-летнего Константина Иванова и 10-летней Миланы Свириды.

С теплыми словами, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой к бойцам обратились заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова и куратор движения «Ленинградский тыл» Юлия Ногина.

…Как заметили организаторы мероприятия, помимо практической помощи нужными вещами, они хотели поднять настроение нашим ребятам, скрасить их пребывание в больничных стенах и еще раз сказать спасибо за их мужество и верность долгу. А главное, напомнить: мы здесь, в тылу, всегда мысленно с ними – вся страна ждет их возвращения домой. Живыми и с победой.

Екатерина Дзюба