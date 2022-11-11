Передать показания счетчика газа или оплатить квитанцию можно в мессенджере Telegram
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» запустил новый онлайн-сервис для своих абонентов - чат-бот в мессенджере Telegram «Мой ГАЗ» - @mygaz_bot (https://t.me/mygaz_bot)
С помощью бота можно оплатить услуги газоснабжения, передать показания счётчика газа, узнать сумму к оплате в текущем месяце, получить квитанцию на оплату газа в электронном виде.
Все сервисы @mygaz_bot работают в автоматическом режиме. Также из чат-бота можно перейти на сайт поставщика газа и получить ответы на часто задаваемые вопросы или воспользоваться другими дистанционными сервисами компании.
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» активно развивает дистанционное обслуживание и интернет-сервисы для взаимодействия с клиентами. Например, за неполный месяц работы голосового помощника по получению информации о сумме к оплате за газ, им воспользовалось более 8 тысяч абонентов. А с начала года число пользователей личного кабинета «Мой газ» увеличилось на 110 тысяч.
Какие еще вопросы возможно решить онлайн:
- передать показания,
- проверить свои оплаты и начисления,
- сообщить информацию о смене собственника или количестве проживающих,
- уточнить дату поверки газового счетчика,
- заключить договор поставки газа,
- вызвать специалиста для пломбировки счетчика,
- задать любой вопрос специалистам через форму обратной связи.
Все эти функции доступны на сайте www.peterburgregiongaz.ru и личном кабинете «Мой газ».