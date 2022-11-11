Передать показания счетчика газа или оплатить квитанцию можно в мессенджере Telegram

С помощью бота можно оплатить услуги газоснабжения, передать показания счётчика газа, узнать сумму к оплате в текущем месяце, получить квитанцию на оплату газа в электронном виде.

Все сервисы @mygaz_bot работают в автоматическом режиме. Также из чат-бота можно перейти на сайт поставщика газа и получить ответы на часто задаваемые вопросы или воспользоваться другими дистанционными сервисами компании.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» активно развивает дистанционное обслуживание и интернет-сервисы для взаимодействия с клиентами. Например, за неполный месяц работы голосового помощника по получению информации о сумме к оплате за газ, им воспользовалось более 8 тысяч абонентов. А с начала года число пользователей личного кабинета «Мой газ» увеличилось на 110 тысяч.

Какие еще вопросы возможно решить онлайн:

- передать показания,

- проверить свои оплаты и начисления,

- сообщить информацию о смене собственника или количестве проживающих,

- уточнить дату поверки газового счетчика,

- заключить договор поставки газа,

- вызвать специалиста для пломбировки счетчика,

- задать любой вопрос специалистам через форму обратной связи.

Все эти функции доступны на сайте www.peterburgregiongaz.ru и личном кабинете «Мой газ».