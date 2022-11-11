Завершился ремонт гидротехнических сооружений на Оредеже
Работы по повышению уровня безопасности объектов проведены на плотинах малых гидроэлектростанций Белогорского, Вырицкого, Сиверского, Рождественского и Даймищенского гидроузлов в Гатчинском районе, а также на реке Нейма в Кингисеппском районе, на ручьях в Вартемягах и Энколово Всеволожского района.
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Отремонтированы разрушенные и повреждённые бетонные конструкции, восстановлена работоспособность подъёмно-опускных устройств, очищены от мусора и растительности откосы и прилегающие территории.
С 2016 года Ленинградская область взяла в оперативное управление 52 гидротехнических сооружения, оставшихся без хозяина с советских времен, и занялась их безопасностью.
Работы в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградская область» проводит ЛОГКУ «Агентство природопользования» подведомственное учреждение комитету по природным ресурсам Ленинградской области.
На 2022 год на то, чтобы привести гидротехнические сооружения в безопасное состояние выделено 46,3 млн рублей, на 2023 год запланировано 60,1 млн рублей.
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