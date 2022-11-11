Завершился ремонт гидротехнических сооружений на Оредеже

Отремонтированы разрушенные и повреждённые бетонные конструкции, восстановлена работоспособность подъёмно-опускных устройств, очищены от мусора и растительности откосы и прилегающие территории.

С 2016 года Ленинградская область взяла в оперативное управление 52 гидротехнических сооружения, оставшихся без хозяина с советских времен, и занялась их безопасностью.

Работы в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградская область» проводит ЛОГКУ «Агентство природопользования» подведомственное учреждение комитету по природным ресурсам Ленинградской области.

На 2022 год на то, чтобы привести гидротехнические сооружения в безопасное состояние выделено 46,3 млн рублей, на 2023 год запланировано 60,1 млн рублей.