График отключения света в Гатчинском районе с 14 по 17 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах с 14 ноября 2022 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
14.11.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Хохлова д. 3, 3А, 5А, 6А, 11, 11А; пр. 25 Октября д. 12, 14, 16, 18.
14.11.2022 с 09:00 до 17:00
Таицкое поселение:
массив Западный уч. 2, 85, 91, 94, 95, 107, 117, 143, 144; ул. Круговая д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29; ул. Шоссейная д. 7, 10, 22, 26, 34.
14.11.2022 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Старое Поддубье,
д. Новое Поддубье.
14.11.2022 с 09:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п. Пригородный, Вырицкое шоссе.
14.11.2022 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Большое Верево,
СНТ "Зайцево",
К.П. «Орловские ключи».
14.11.2022 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Смольково,
д. Холоповицы,
д. Заполье,
д. Ермолино.
14.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская.
15.11.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр-д Энергетиков д. 12 ("ООО ТК ФИЛ.КОМ").
16.11.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пер. Речной д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32; пер. Новый д. 3, 6, 9, 12; ул. Центральная д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 19А; ул. Старая дорога д. 2А, 2Б, 5, 6, 8, 14, 16А.
17.11.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рысева д. 32, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 57, 62; ул. Кустова д. 44, 51, 46, 43, 41, 39, 37Б, 37А, 35, 40, 33, 31, 29, 34, 19, 21, 30, 23, 32, 25А, 25, 27; ул. Заводская д. 1, 1В, 3А, 4; ул. 120-й Дивизии д. 1, 3А; ул. Беляева д. 32, 32Б.