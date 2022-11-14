Николай II вернулся в «Усадьбу Войсковицы»

Музей «Усадьба Войсковицы» возник в 2018 году по инициативе директора Войсковицкой ДШИ Александра Крушельницкого и краеведа Андрея Бурлакова. Здесь восстанавливаются неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли. Музей по праву можно назвать народным, так как участие в создании его экспозиций активно принимают жители не только Войсковицкого поселения, но и многих других населённых пунктов Гатчинского района, принося в дар музею уникальные старинные экспонаты.

В экспозиции музея представлены предметы быта и реликвии ХIХ столетия, обнаруженные на территории Войсковицкой мызы, экспонаты, так или иначе связанные с охотничьей темой. Отдельная экспозиция посвящена истории Войсковицкой усадьбы, находившейся на месте нынешнего поселка Учхоз. В этих местах любили охотиться члены императорской семьи и ее свиты. К сожалению, усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате пожара ещё в 1970-х годах. От усадьбы в Войсковицах осталось лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея.

Реконструкцией Войсковицкой усадьбы основатели музея занимаются уже не первый год, буквально по крупицам собирая различные сведения о ней. Центром музейной экспозиции стал макет охотничьего дома усадьбы Войсковицы — исторически точная архитектурная реконструкция, спроектированная архитектором Романом Крушельницким.

- Благодаря сотрудничеству с музеем-заповедником «Гатчина» мы открыли очень интересные страницы, связанные с историческими событиями, которые проходили здесь, - говорит директор Войсковицкой детской школы искусств Александр Крушельницкий. - Увидев в Санкт-Петербурге восковые работы скульптора Алексея Киселева, я задумал сделать такой экспонат, который стал бы логичным завершением нашей экспозиции. Это важно для того, чтобы все понимали, как и что здесь происходило.

Встреча в Детской школе искусств началась под барабанную дробь ансамбля маржореток — нового творческого коллектива Войсковицкой школы искусств. А затем гости презентации смогли оценить обновленную экспозицию музея.

Конечно же, в центре внимания всех оказался новый уникальный экспонат - восковая фигура императора Николая II в летнем офицерском мундире, выполненная в полный рост, строго по антропологическим параметрам государя, с максимальным сохранением исторической точности деталей. Автор скульптуры - Алексей Киселев, а мундир выполнен в мастерской исторического костюма Елены Русановой. Как подчеркнул краевед Андрей Бурлаков, мундир на императоре — именно летний, в котором он мог бывать здесь, в Войсковицах.

Авторы музея особо признательны за реализацию творческого проекта «Войсковицы — загородная усадьба Императорской охоты» депутату Законодательного собрания Ленинградской области Татьяне Бездетко, которая сразу же поддержала эту инициативу.

В оформлении экспозиции принимали участие и научные сотрудники музея-заповедника «Гатчина». Одним из почетных гостей презентации стала заведующая сектором документальных фондов музея-заповедника «Гатчина» Ирина Рыженко.

Как говорит Ирина Эдуардовна, наверное, ни в одном другом месте нет стольких энтузиастов, которые так же трепетно бы относились к своей истории, как на гатчинской земле. По словам Ирины Рыженко, в музее-заповеднике давно хотели сделать отделение, посвященное именно императорской охоте.

- И вы нас просто опередили! - говорит она. - Усадьба в Войсковицах (Горвицкая дача) была одним из мест, которые действительно посещались императорской семьей. Она была приобретена Александром III в 1888 году. Дача, к сожалению, не сохранилась, и мы видим ее только на немногочисленных фотографиях. Но она явно относится ко времени Николая I. Эту дачу часто посещал и сам Александр III, и его дети, включая Николая Александровича. Великая княжна Ольга Александровна несколько раз отмечала здесь свои дни рождения. И даже спустя много лет, уже находясь в эмиграции, она очень тепло вспоминала эти моменты своей жизни... Мы очень рады, что пригодились наши изыскания в Московском государственном и Лондонском архивах. Мы обнаружили уникальные фотографии, на которых запечатлены члены царской семьи во время посещения Войсковицкой усадьбы.

Ирина Рыженко выразила свое восхищение авторам музея Александру Крушельницкому и Андрею Бурлакову, которые вкладывают столько усилий и энтузиазма в его развитие. В знак признательности и с надеждой на дальнейшее сотрудничество Ирина Эдуардовна передала в дар музею «Усадьба в Войсковицах» несколько книг, изданных ГМЗ «Гатчина». Среди них, в частности, прекрасно оформленный альбом «Фотолетопись Гатчинского дворца».

Настоящим сюрпризом для гостей презентации стало появление в зале заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан, Альберта Асадуллина. Альберт Нуруллович Асадуллин — давний друг Войсковицкой Детской школы искусств. А еще он — неизменный председатель жюри открытого конкурса детской эстрадной песни «Золотой ключ», который ежегодно проходит в Войсковицах.

Исполнив перед благодарной публикой несколько своих хитов, в том числе знаменитую «Дорогу без конца», певец выразил свое восхищение создателям музея «Усадьба в Войсковицах» с помощью строчек из этой песни.

- Только — любовь! На все это людей может подвигнуть только любовь! - уверен он.

Юлия Лысанюк